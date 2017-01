comentou sobre "Ghignatti defende investimento no Carnaval".

Alegria e alto astral,

Sr. Prefeito responda a nós comentaristas aqui do fórum do leitor (vice ou algum assessor seu), acha mesmo que fazer a alegria das pessoas a sentirem em alto astral, não estaria esquecendo que o dinheiro é do erário publico (portanto de pagamento de impostos destes trabalhadores assalariados que mais de 12 milhões estão desempregados oriundo de um projeto que visava a perpetuação no poder incrementado pela mulher fantoche do ex implantou no País), em detrimento ao povo que saiu as ruas clamando por mais segurança, educação e saúde? Onde o Senhor colocaria ? Nas arquibancadas ou nas rua para olhar o CARNAVAL, vai caber tanta gente? Pense, ainda há tempo para mudar!