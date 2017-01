comentou sobre "Ghignatti acolheu todos os invasores do Parque Primavera".

Subversão profissional incentiva a mais anarquia.

Acho a ação em si maravilhosa de parte da prefeitura. Mas não dou apoio a invasões jamais. Sou a favor de negociação, leis, ordem, disciplina, cumprimento das normais constitucionais. Tudo que foge a isto é vandalismo, anarquismo, subversão às regras. Na próxima vez serão 50 e depois 100. Esta é a regra do socialismo, do comunismo, do anarquismo. Tomar pela força, invadir, desapropriar, ocupar à força. E o líder disto tudo é um subversivo profissional. Sou contra este tipo de ação.